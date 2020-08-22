Шойгу и Тоноян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министры обороны России и Армении - Сергей Шойгу и Давид Тоноян в воскресенье в ходе встречи в Москве обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Армении.

"В ходе встречи глава Минобороны Армении представил своему российскому коллеге сложившуюся ситуацию в регионе после июльских военных действий, а также оперативную обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе", - заявили в Минобороны Армении.

Стороны также обсудили двусторонние вопросы военного сотрудничества и региональные проблемы.