Россия не хочет, чтобы Беларусь стала Украиной
Запад предлагает расчертить Беларусь по своим лекалам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Комментируя посредничество Запада на постсоветском пространстве, российский министр напомнил о событиях в Украине.
"Недоговороспособность наших западных партнеров – это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество… Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным, у всех свежо в памяти, как это было в Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших партнеров", - цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства.