Азербайджанский футболист перешел в швейцарский клуб

21-летний футболист отдан команде из Цюриха в аренду. Дадашов по-прежнему принадлежит клубу английской Премьер-лиги «Вулверхэмптону», куда перешел в августе прошлого года, но так ни разу и не сыграл за основную команду. Соглашение с англичанами было рассчитано на четыре года, и сразу же Дадашов был отдан в аренду португальскому «Пакуш де Феррейра».

До этого Ренат играл за португальский «Эшторил», а еще раньше - в немецких «Айнтрахте» и «Лейпциге». В сборной Азербайджана он дебютировал в 2017 году в матче против Сан-Марино.