Эрдоган: Турция должна снизить зависимость в оборонной сфере

«Оборонный комплекс Турции продолжает успешное и активное развитие. Наша цель – минимизация внешней зависимости в оборонной сфере», - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи командованию ВМС Турции современных морских комплексов, созданных на оборонной верфи «Десан». Об этом сообщает Anadolu.

«Турция должна превратиться в одного из лидеров мирового оборонпрома. На нашу страну должны равняться. Мы должны перейти из разряда стран-потребителей в экспортеров. Страны, не обладающие сильным и независимым оборонпромом, обречены на угрозы в сфере национальной безопасности», - сказал Эрдоган.

Президент сообщил, что поставлена задача сформировать систему совместного реагирования сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, в том числе с привлечением ударных БПЛА.

По словам Эрдогана, круги, обеспокоенные усилением потенциала и влияния Турции, делают все возможное для дестабилизации ситуации в стране.