Еврокомиссару грозит увольнение за посещение вечеринки

Организаторы мероприятия не соблюдали меры по борьбе с коронавирусом, в частности, в отношении допустимого количества гостей и продолжительности вечера, сообщил брюссельский портал EURACTIV.

Еврокомиссара по торговле, уроженца Ирландии Фила Хогана могут уволить за посещение ужина с 80 гостями, который был организован гольф-обществом Oireachtas ирландского парламента.

В правительстве Ирландии заявили, что призывают Хогана «обдумать свою позицию».

Сам еврокомиссар в своем Twitter признал ошибку и извинился. Хоган признал, что его действия "задели за живое народ Ирландии", о чем он глубоко сожалеет.

"Все мы должны проявить солидарность, пытаясь искоренить эту общую чуму. Таким образом, я приношу свои полные и глубокие извинения в это трудное для всех людей время, когда весь мир борется с коронавирусом, - отметил он. - Вчера я разговаривал с премьер-министром и вице-премьером и внимательно выслушал их мнения, которые я уважаю. В последние дни я отчитываюсь перед председателем Еврокомиссии по всем этим вопросам", приводит ТАСС слова Хогана.

Однако, как сообщают СМИ, власти Ирландии считают, что еврокомиссар опоздал с извинениями.

Карьера Хогана в Еврокомиссии под угрозой не только потому, что он оказался на ужине, количество гостей которого превысило допустимые 50 человек и который продолжался после 23:00. Наиболее серьезная ошибка еврокомиссара заключается в том, что он нарушил 14-дневный карантин, который должен был соблюдать при въезде в Ирландию из Бельгии.