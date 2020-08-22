Странные посылки с семенами из Китая продолжают получать европейцы

Граждане ряда стран Запада получают в последние недели из Китая посылки с семенами, которые они не заказывали, передает Газета.ру со ссылкой на французскую Le Parisien.

Посылки приходят, в частности, во Францию, США, Канаду, Великобританию и Израиль. До сих пор выяснить точные причины такого явления не удается, пишет издание.

Минсельхоз Франции предупреждает, что данные семена могут быть переносчиками болезней растений, которые сейчас не наблюдаются на территории страны. Кроме того, они могут относиться к классу инвазивных растений, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью людей и сохранению биоразнообразия, а также наносят вред отдельным отраслям экономики.

Французские власти призвали сограждан уничтожать такие семена.