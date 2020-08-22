На Лоту Гули пришли с целым схроном вооружения

Сотрудники правоохранительных органов Турции обнаружили большое количество оружия и боеприпасов во время обыска в отеле в районе Серик в Анталье, где был убит азербайджанский вор в законе Надир Салифов, известный как Лоту Гули.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, оружие было обнаружено в ресторане и коридоре отеля во время обыска сразу после убийства Лоту Гули.

Напомним, Лоту Гули был застрелен Хаганом Зейналовым по прозвищу Хан Бакинский во время игры в карты в ресторане пятизвездочного Alva Donna Exclusive Hotel Spa, который он использовал в качестве штаб-квартиры и места отдыха в Анталье.