На Лоту Гули пришли с целым схроном вооружения
Сотрудники правоохранительных органов Турции обнаружили большое количество оружия и боеприпасов во время обыска в отеле в районе Серик в Анталье, где был убит азербайджанский вор в законе Надир Салифов, известный как Лоту Гули.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, оружие было обнаружено в ресторане и коридоре отеля во время обыска сразу после убийства Лоту Гули.
Напомним, Лоту Гули был застрелен Хаганом Зейналовым по прозвищу Хан Бакинский во время игры в карты в ресторане пятизвездочного Alva Donna Exclusive Hotel Spa, который он использовал в качестве штаб-квартиры и места отдыха в Анталье.
Согласно источникам в полиции Антальи, Хан Бакинский четыре раза выстрелил в Надира Салифова сзади в шею и сбежал через коридор гостиницы. В это время телохранитель Лоту Гули - гражданин Грузии И.Д. погнался за ним, открыв по нему огонь из двух пистолетов. Хан Бакинский был ранен в ногу и бедро, но ему удалось бежать вместе с ждавшим его внизу Амиром Х.
Однако полиция установила, что Хан Бакинский и его сообщник движутся в направлении Денизли, и связалась с руководством полиции Денизли. Автомобиль, в котором находились преступники, был задержан на трассе Анталья-Денизли.
В ходе обыска на месте происшествия были обнаружены 2 обоймы для пистолетов, 1 петарда, пустые гильзы, 1 пистолет, при обыске в гостинице у входа в номер Салифова были обнаружены 1 пистолет, 15 петард, а в его сумке 15 петард, нож и хранившийся в другом месте еще один пистолет.
В автомобиле, в котором Хан Бакинский скрылся с места происшествия, были обнаружены 1 пистолет, 11 петард и нож.
Alva Donna Exclusive Hotel Spa, ранее принадлежавший азербайджанскому бизнесмену Габилю Надироглу, был продан в 2019 году компании Vertex Investment Limited из Объединенных Арабских Эмиратов. По сообщениям местных СМИ, позже данная компания уполномочила председателя правления Alva Donna Group Сархана Бабаева.