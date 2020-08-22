В Италии снова рост заболеваемости COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 210. Об этом сообщил в воскресенье минздрав республики.

От последствий коронавирусной инфекции скончались семь человек, общее число летальных исходов в Италии достигло 35 437, отмечается в ежедневной сводке ведомства, передает ТАСС.

Число заражений, отличающихся по большей части бессимптомным течением вызываемого коронавирусом заболевания, растет во всех регионах. Наибольшее число новых случаев - 239 - снова зарегистрировано в Ломбардии, которая считалась эпицентром локальной вспышки пандемии.

По словам представителей местных властей, две трети инфицированных - итальянцы, вернувшиеся с отдыха из-за границы и их близкие.

В субботу впервые после карантина, завершившегося в середине мая, суточный прирост новых заражений превысил тысячу.