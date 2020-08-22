Новый Флойд: в США протесты после убийства афроамериканца полицейскими

Протесты, перерастающие в беспорядки, начались в американском штате Луизиана после того, как полицейские застрелили афроамериканца, пытавшегося сбежать при задержании. Об этом сообщило в воскресенье Associated Press.



По сведениям агентства, несколько десятков людей вышли на улицы города Лафайетт, где полицейские вечером 21 августа выстрелили в спину 31-летнему Трейфорду Пеллерину, пытавшемуся скрыться после неудачной попытки задержания. Позднее он умер в больнице.

Начавшиеся мирно протесты ночью переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Полицейские вынуждены были применить дымовые шашки для разгона толпы. Протестующие взрывали петарды и жгли покрышки на проезжей части. Задержаны несколько участников протестов.

Акции протеста в разных городах США начались после гибели в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в Миннеаполисе после задержания полицейскими, один из которых применил удушающий захват. Результатом этих акций часто становятся столкновения с полицией и беспорядки.