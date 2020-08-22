Сиявуш Новрузов выступил с грозным и обличительным заявлением против Рамиза Мехтиева. По словам заместителя исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутата Милли Меджлиса Сиявуша Новрузова, Рамиз Мехтиев, организовавший свадьбу своей внучки, кощунственным образом обманул участников торжества.

Депутат отметил, что был обманут Рамизом Мехтиевым: «Я без колебаний принял от Рамиза Мехтиева приглашение на свадьбу, потому что он упомянул президента Ильхама Алиева, и мы присутствовали на церемонии всей семьей. Потому что я всегда верно служил нашему Президенту, достойному преемнику нашего общенационального лидера, и во имя его я готов к любой борьбе, даже на смерть.

Только через день стало ясно, что Рамиз Мехтиев, сказав: «Я получил разрешение господина Президента», приглашая нас семейно на свадьбу, дал неверную информацию. Даже его слова во время свадьбы, что «господин Президент позвонил сегодня утром и передал свои поздравления и наилучшие пожелания», не отражают истины. То есть господин Президент Ильхам Алиев не знал об этой свадьбе, и нас обманули.

Хочу также отметить, что в период деятельности Рамиза Мехтиева на протяжении многих лет мои отношения с ним были довольно прохладными. Мой карьерный рост на протяжении всей моей деятельности был связан исключительно с именем общенационального лидера Гейдара Алиева и его достойного преемника, господина Президента Ильхама Алиева. Рамиз Мехтиев не играл никакой роли в моей политической деятельности и карьере, в некоторых вопросах он даже мешал мне».