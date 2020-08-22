Премьер-лига: дебют тренера Рашада Садыхова

Игра, проходившая под проливным дождем, закончилась со счетом 1:1. На 3-й минуте Асиф Мамедов вывел хозяев вперед. Ответный гол был забит на 28-й минуте Агабалой Рамазановым.

Это был первый официальный матч «Зиря» под руководством Рашада Садыхова. Экс-капитан сборной Азербайджана и «Карабаха» летом объявил о завершении карьеры и впервые возглавил клуб Премьер-лиги.

Напомним, что в первых трех матчах стартового тура были зафиксированы следующие результаты: «Сумгаит» - «Кешля» - 0:1, «Нефтчи» - «Сабаил» - 2:1, «Карабах» - «Сабах» - 2:0.