Азербайджан взял в плен армянского командира срочно
Около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации в направлении Геранбойского района фронта.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в результате решительных действий подразделений Азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник, понеся потери, был вынужден отступить.
Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.
Минобороны Азербайджана еще раз заявляет, что всю ответственность за обострение ситуации на фронте несет военно-политическое руководство Армении.