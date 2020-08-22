Путин наградил 17 американцев

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан США, принимавших участие в Северных конвоях в годы Второй мировой войны, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Северные конвои – корабли с грузами и корабли охранения, которые доставляли продукцию по ленд-лизу из стран антигитлеровской коалиции в СССР.

Ранее за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях президент наградил подданных Великобритании.