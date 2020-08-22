В Грузии микроавтобус упал с обрыва: много погибших

В Грузии в результате ДТП с участием микроавтобуса на дороге в Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети) погибли 12 человек, еще трое получили серьезные ранения, сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что микроавтобус упал с высоты около 80 метров с каменистого склона. На месте работают бригады патрульной и криминальной полиции, пожарно-спасательные команды, бригады скорой помощи.

Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводится идентификация тел пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия.

МВД Грузии начало расследование по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб).