В Иране назвали причину пожара на ядерном объекте: Это саботаж

Саботаж стал причиной пожара на ядерном объекте в иранском Натанзе. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Проведенная проверка подтвердила, что это был саботаж", - цитирует его со ссылкой на телеканал Al-Alam РИА Новости. Он добавил, что детали произошедшего на ядерном объекте будут объявлены в подходящее для этого время.

Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. Представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран на объекте, где произошел пожар, планировал производство современных центрифуг. В СМИ появлялась информация, что это был взрыв. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию.