Как убили Лоту Гули. Haqqin.az спросил единственного свидетеля

«Около 21:00 Надир Салифов, я и многие близкие ему люди находились в ресторане отеля. Было много гостей. Ничто не предвещало опасности», - рассказал в интервью haqqin.az близкий родственник Надира Салифова, известного в криминальном мире под прозвищем Лоту Гули, который был убит 20 августа в фешенебельном отеле в турецкой Анталье.

Близкий родственник – единственный свидетель кощунственного преступления. По его словам, именно в его присутствии и расстреляли известного криминального авторитета.

«После ужина Гули вместе с охранниками направился в свой номер отеля. А затем он предложил сыграть в карты в VIP-секторе ресторана. Я спустился в ресторан и ждал его. Позже пришел и сам Гули. У него была большая охрана, однако все они были безоружные и находились в коридоре. В этом секторе мы остались вдвоем. Никого не было. Вдруг вошел Хан (Хаган Зейналов – haqqin.az). Ничто не предвещало беды. Он подошел к нашему столику, в руках держал барсетку. Мне и в голову не могло прийти, что под барсеткой он крепко в руках держит пистолет».