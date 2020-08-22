Как убили Лоту Гули. Haqqin.az спросил единственного свидетеля
«Около 21:00 Надир Салифов, я и многие близкие ему люди находились в ресторане отеля. Было много гостей. Ничто не предвещало опасности», - рассказал в интервью haqqin.az близкий родственник Надира Салифова, известного в криминальном мире под прозвищем Лоту Гули, который был убит 20 августа в фешенебельном отеле в турецкой Анталье.
Близкий родственник – единственный свидетель кощунственного преступления. По его словам, именно в его присутствии и расстреляли известного криминального авторитета.
«После ужина Гули вместе с охранниками направился в свой номер отеля. А затем он предложил сыграть в карты в VIP-секторе ресторана. Я спустился в ресторан и ждал его. Позже пришел и сам Гули. У него была большая охрана, однако все они были безоружные и находились в коридоре. В этом секторе мы остались вдвоем. Никого не было. Вдруг вошел Хан (Хаган Зейналов – haqqin.az). Ничто не предвещало беды. Он подошел к нашему столику, в руках держал барсетку. Мне и в голову не могло прийти, что под барсеткой он крепко в руках держит пистолет».
По словам родственника Надира Салифова, убийца, подошедший вплотную к столику, за которым сидели Лоту Гули и он сам, открыл огонь на поражение. И четырежды выстрелил в Салифова. Один выстрел произвел в голову, второй – в затылок, два – в спину: «Все произошло так неожиданно и быстро, что я не поверил своим глазам. Мне казалось, что все это происходит не наяву. Но Гули рухнул на журнальный столик».
По словам родственника, в Салифова стреляли из пистолета Beretta.
Родственник Н.Салифова утверждает, что, убедившись в том, что дело сделано, Хаган Зейналов бросился в бега: «Он выбежал в коридор и стал кричать, что Лоту Гули застрелили. Спустя несколько секунд в нашу комнату забежали около десяти безоружных охранников Гули. Я успел только сказать, что Салифова застрелил Хан Ахмедлинский».
Родственник Н.Салифова рассказал в интервью haqqin.az, что Хаган Зейналов вошел в окружение вора в законе год назад и ему каким-то чудным образом удалось завоевать доверие Лоту Гули. «Лично я с подозрением относился к нему. Мне не ясно, как такой опытный человек, как Гули, мог допустить в свое окружение случайного человека, который втерся к нему в доверие всего год назад», - рассказывает источник.
Между тем, как удалось выяснить haqqin.az, Хаган Зейналов является сыном известного бакинского ювелира Даяната Зейналова.