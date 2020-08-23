В Уфе дети во время игры задушили восьмилетнюю девочку и сбросили ее тело в реку, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в республиканском управлении МВД.

Согласно информации, мать сообщила в полицию о пропаже дочери после того, как 22 августа ребенок не пришел вечером домой после прогулки. Вскоре прохожие нашли труп девочки на Курочкиной горе в реке Черниковке. На теле были следы удушья, пишет Лента.ру.

По предварительным данным, несовершеннолетние убили девочку, передавив ей сонную артерию. Испугавшись последствий, они попытались избавиться от трупа и выбросили его в воду. В совершении преступления подозревается 13-летний подросток, с ним проводятся следственные действия.