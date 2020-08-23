С 1994 года на Земле из-за глобального потепления растаяло 28 трлн тонн льда. К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав спутниковые снимки полюсов Земли, гор и ледников.

Учитывая столь быстрые темпы таяния льдов, ученые из университетов Лидса и Эдинбурга, а также университетского колледжа Лондона прогнозируют, что к концу текущего столетия уровень воды в морях поднимется на 1 м, пишет «Коммерсант».

Комментируя исследование, опубликованное в онлайн-журнале The Cryosphere Discussions, профессор Университета Лидса Энди Шепард заявил The Guardian: «Чтобы было нагляднее, поясню: подъем уровня морей всего на 1 см означает, что около 1 млн человек должны покинуть свои жилища, расположенные в низинных землях».

Кроме того, отмечают ученые, таяние льдов снижает способность планеты отражать солнечную радиацию. Темная поверхность океанов и земли, оставшихся безо льда и снега, поглощает все больше и больше тепла, усиливая нагревание планеты.

По данным аналогичного исследования, проведенного международной группой ученых и опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, за один только 2019 год Гренландия потеряла 586 млрд тонн льда, то есть по 1 млн тонн ежеминутно.