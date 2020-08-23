Следы коронавируса нашли в сердце у переболевших COVID

Врачи из Германии обнаружили частицы коронавируса в сердечной мышце у переболевших COVID-19 пациентов. Ранее следы возбудителя находили в сердце только у пациентов с тяжелым течением COVID. Исследование опубликовал журнал Oxford Academic .

По словам врачей, в сердечной мышце некоторых пациентов в клинике Майнца были обнаружены следы коронавируса. Больные изначально поступили с миокардитом, позже выяснилось, что все они недавно тяжело болели, передает телеканал «Мир».

Профессор Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филип Венцель отметил, что все пациенты младше 40 лет и пребывают в хорошей физической форме. Несколько недель назад они переболели гриппоподобным заболеванием. «Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам COVID-19 уже прошел или протекает в безвредной форме», – уточнил Венцель.

До этого медики обнаруживали следы вируса в сердце только у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Авторы исследования подчеркивают, что пока изучить долговременные последствия коронавируса удается с трудом. Однако результаты их работы указывают на необходимость уделять повышенное внимание сердечно-сосудистой системе пациентов с коронавирусом.