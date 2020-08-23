Германия предлагает Турции и Греции посредничество

Германия предлагает Турции и Греции свое посредничество в разрешении спора о демаркации исключительных экономических зон в Средиземноморье. На вторник намечен визит министра иностранных дел Хайко Мааса в Афины и Анкару. Об этом сообщает Euronews.

В понедельник парламент Греции приступит к обсуждению соглашений о демаркации границы, подписанных с Египтом и Италией. Их ратификация намечена на 26 августа. Парламент Египта уже ратифицировал соглашение с Грецией, но Турция заявила, что не признает этот документ, и направила в спорные воды свое исследовательское судно в сопровождении группы военных кораблей.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на праве Турции вести в них геологоразведочные работы. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность.