«Бавария» выиграла Лигу чемпионов в шестой раз
Мюнхенская «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона 2019/20.
В финале в Лиссабоне немцы победили французский «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил Кинглси Коман.
Напомним, что на пути к финалу «Бавария» разгромила «Челси» (3:0, 4:1), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).
"Бавария" в шестой раз выиграла главный клубный турнир Европы (с учетом Кубка чемпионов). Ранее мюнхенский клуб выигрывал турнир в сезонах 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01 и 2012/13. "ПСЖ" играл в финале впервые.