Трагедия под Воронежем: семья с детьми погибла в выгребной яме

В Воронежской области РФ во дворе одного из частных домов в выгребную яму провалились сразу шесть человек. Прибывшие на место спасатели и медики констатировали смерть пятерых их них, за жизнь шестого борются врачи, сообщает Московский комсомолец.

Отмечается, что дом принадлежит многодетной семье с четырьмя детьми, которая числится благополучной. По предварительным данным, сливная яма на территории дома по невыясненным причинам была открыта. В результате ЧП погибли оба родителя и двое детей, еще двое детей остались сиротами.

Пятый погибший – 23-летний сосед. Кроме того, в яме был обнаружен еще один человек, его удалось спасти, он госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. Уточняется, что это мужчина 1968 года рождения.

"Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 18:53 мск 23 августа, спасатели прибыли на место в 19:07 мск. В выгребной яме на территории частного подворья были обнаружены тела троих взрослых: мужчин 1985 и 1997 годов рождения и женщины 1985 года рождения, а также двоих детей двух и восьми лет", - сообщили ТАСС в администрации Новоусманского района.