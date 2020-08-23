Возраст не помеха: Байден заявил о готовности быть президентом два срока

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах готов пойти на второй срок.

«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказал Байден в интервью ABC.

Он подтвердил, что готов находиться на посту президента в течение восьми лет.

Телеканал уточняет, что в случае победы на выборах на момент инаугурации Байдену будет 78 лет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что кандидату от демократов может помешать оставаться у власти в случае победы на выборах его же собственный возраст.