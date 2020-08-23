Фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки в Париже
Фанаты «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки в Париже после поражения команды в финале Лиги чемпионов, сообщает РИА Новости.
Решающая встреча турнира против мюнхенской «Баварии», которая прошла в Лиссабоне, завершилась победой немецкого клуба со счетом 1:0.
После игры фанаты парижан собрались на Елисейских полях, где запрещены массовые собрания из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что болельщики жгут автомобили, а также сопротивляются сотрудникам правопорядка. Полиция применила слезоточивый газ для разгона фанатов.