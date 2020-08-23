Основатель Cinema for Peace: Навальный выживет, но...

«Навальный переживет отравление, но на несколько месяцев будет недееспособен как политик», - цитирует Forbes слова активиста.

«Если он пройдет через это без вреда, на что мы все надеемся, то его точно не будет на политической арене как минимум месяц-два», - продолжил Бизил, передает BBC.

Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Во время экстренной посадки в аэропорту Омска он был госпитализирован в реанимацию. Позднее стало известно о том, что он впал в кому. Российские врачи не смогли точно определить, что стало причиной его болезни. Семья политика настаивала на его переправке в клинику в Германии. Однако врачи до вечера пятницы не давали разрешения на это. В итоге самолет с политиком вылетел из Омска в Берлин лишь в субботу утром. Сейчас Навальный находится в клинике «Шарите» в Берлине. Немецкие врачи обещают рассказать о первых результатах обследования в понедельник.