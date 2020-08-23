Пресс-служба Лукашенко: «Президент никуда не бежал»

Президент Беларуси Александр Лукашенко контролировал обстановку на фоне протестов оппозиции и в момент митинга у его резиденции в Минске - Дворца Независимости - находился на рабочем месте. Об этом сказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, сообщает БелТА.

"...Ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, после этого Лукашенко вызвал вертолет, облетел город: "С высоты посмотрел на так называемый митинг. Также контролировал обстановку. Вернувшись вскоре во Дворец Независимости, первым делом президент поблагодарил ребят - тех, кто защищал Дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил и их".

"Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына", - добавила Эйсмонт.