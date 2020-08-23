Папа просит не защищать Бога наш обзор
Папа Римский Франциск последовательно выступает против предания огласке мерзких явлений, происходящих в стенах католической церкви в различных странах. Педофилия, тайное сожительство священников с монахинями — тайное становится явным, виновные отлучаются от служения в церкви, отдаются под суд.
Накануе понтифик выступил с призывом к верующим «перестать использовать религию в целях возбуждения ненависти, насилия, экстремизма и слепого фанатизма».
Этот призыв был опубликован им на официальном профиле Папы Римского в Twitter на разных языках.
Приводим его текст полностью:
«Бог не требует быть никем защищенным и не хочет, чтобы Его имя было использовано для терроризирования людей. Прошу всех о прекращении использования религии в целях возьуждения ненависти, насилия, экстремизма и слепого фанатизма» #ЧеловеческоеБратство — так подписал понтифик свое послание.
Это обращение собрало реакции нескольких тысяч пользователей и многочисленные комментарии.
Немало было тех, кто отнес слова Папы Франциска на счет ситуации в польском костеле. Речь идет о новой «форме» дискуссий вокруг прав ЛГБТ-сообщества, начатой в результате акции, когда на памятнике Христу Спасителю перед церковью Святого Креста в Варшаве активисты ЛГБТ вывесили так называемый «радужный» флаг — символ этого меньшинства.
Толпа «радужных» радикалов намеренно спровоцировала ожидаемую ответную реакцию оскорбленных верующих. Произошли стычки, локализованные полицией, один из сообщества ЛГБТ, считающий себя особой женского пола, проткнувший колесо полицейской машины и оказавший сопротивление, был задержан и помещен в изолятор.
Некоторые пользователи интернета откликнулись на призыв нынешнего главы католической церкви цитатой из торжественного послания Иоанна Павла II, оглашенного Папой в Закопане в 1997 году: «Защищайте крест, не позволяйте, чтобы имя Божье было оскорблено в ваших сердцах, в общественной или семейной жизни». Таким образом, интернетовцы попробовали завязать заочную полемику двух понтификов.
Католическое информационное агентство в Польше связало запись в Twitter с выпадающим на субботу Международным днем памяти жертв пострадавших из-за религии или веры. Это день был установлен год назад Организацией Объединенных Наций.
Однако портал Vatican News (официальное медиа Ватикана - прим.ред.) уточняет, что слова Папы непосредственно связаны с документом о человеческом братстве, подписанном в прошлом году в Абу-Даби.
Напомним, что тогда Римский понтифик совершил первый исторический трехдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где проживает около миллиона католиков. Цель поездки было налаживание диалога христианства с исламом.
В аэропорту его встречал верховный имам крупнейшего в мире исламского университета «Аль-Азхар» шейх Ахмед ат-Тейиб.
К прибытию высокого гостя в столице ОАЭ была организована глобальная конференция по человеческому братству, на которой присутствовали представители всех религиозных конфессий.
Во дворце наследного принца шейхаМухаммеда бен Заид Аль Нахайяна Папа Франциск сделал запись в книге почетных гостей, в которой выразил гражданам ОАЭ «божественное благословение мира и братской солидарности».
«Мы обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, ценность диалога, терпимости, человеческого сосуществования и важные инициативы по достижению мира, стабильности, развития народов и обществ», – заявил после встречи с Франциском принц.
По итогам февральского визита был принят «Документ о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни». А некоторое время спустя создан Высший совет по достижению целей, содержащихся в этом документе.
Покидая Аравийский полуостров, Папа Франциск предостерег от ненависти и войны между христианами и мусульманами. По его словам, подписанный в Абу-Даби документ «родился из веры в Бога, который является отцом всех и отцом мира» и «осуждает любое разрушение, любой терроризм».