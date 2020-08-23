Отдел международной политики 03:28

Папа Римский Франциск последовательно выступает против предания огласке мерзких явлений, происходящих в стенах католической церкви в различных странах. Педофилия, тайное сожительство священников с монахинями — тайное становится явным, виновные отлучаются от служения в церкви, отдаются под суд. Накануе понтифик выступил с призывом к верующим «перестать использовать религию в целях возбуждения ненависти, насилия, экстремизма и слепого фанатизма». Этот призыв был опубликован им на официальном профиле Папы Римского в Twitter на разных языках.

Приводим его текст полностью: «Бог не требует быть никем защищенным и не хочет, чтобы Его имя было использовано для терроризирования людей. Прошу всех о прекращении использования религии в целях возьуждения ненависти, насилия, экстремизма и слепого фанатизма» #ЧеловеческоеБратство — так подписал понтифик свое послание. Это обращение собрало реакции нескольких тысяч пользователей и многочисленные комментарии. Немало было тех, кто отнес слова Папы Франциска на счет ситуации в польском костеле. Речь идет о новой «форме» дискуссий вокруг прав ЛГБТ-сообщества, начатой в результате акции, когда на памятнике Христу Спасителю перед церковью Святого Креста в Варшаве активисты ЛГБТ вывесили так называемый «радужный» флаг — символ этого меньшинства. Толпа «радужных» радикалов намеренно спровоцировала ожидаемую ответную реакцию оскорбленных верующих. Произошли стычки, локализованные полицией, один из сообщества ЛГБТ, считающий себя особой женского пола, проткнувший колесо полицейской машины и оказавший сопротивление, был задержан и помещен в изолятор.