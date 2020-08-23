Власти Китая уже с июля делают экспериментальные прививки лицам из групп, подверженных высокому риску инфицирования, сообщил представитель государственной комиссии здоровья КНР. Целью этого является повышение иммунитета у упомянутых групп людей, в том числе медицинских работников и тех, кто работает в сфере торговли продовольствием, а также транспорта и услуг. Так сказал Чжэнь Чжонвэй в интервью государственному телевидению.

Власти могут рассмотреть небольшое расширение программы чтобы попробовать предотвратить возможные вспышки коронавируса осенью и зимой, добавил Чжэнь, который возглавляет государственное ведомство, координирующее разработки вакцин от Covid-19.

Как мы сообщали, пока ни одна из вакцин в мире не прошла окончательных и проверенных на тысячах добровольцах испытаний, которые бы доказали, что она эффективна и безопасна.

На это обращает внимание агентство Reuters и добавляет, что некоторые страны довольно скептично настроены по отношению к использованию китайцами экспериментальной вакцины.

В Китае также в субботу подтвердили тесты на людях, под углом потенциальной вакцины против коронавируса, введенной в клетки насекомых. Об этом сообщили власти провинции Сычуань в городе Чэнгду.

Использование клеток насекомых с целью выращивания белка для вакцины против Covid-19, первой такой в Китае, может ускорить ее будущее производство в больших объемах, - так считают власти Чэнгду в размещенном в интернете сообщении.

Говорится также о том, что китайские ученые ведут работы как минимум над восемью вакцинами, которые находятся на разных этапах клинических испытаний.