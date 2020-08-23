Тем временем, в соседнем Казахстане уже заявили о своей вакцине. О завершении доклинических испытаний казахстанской инактивированной вакцины QazCovid против коронавируса и хороших их результататх заявил министр образования и науки этой страны Асхат Аймагамбетов. Министра цитирует агентство Tengrinews.

«По инактивированной вакцине закончили доклинические испытания. Порядка 25 дней назад наши коллеги-разработчики получили вакцину. Мы видим по иммуноглобулинам M и G взрывной рост антител. По результатам доклинических испытаний мы оценили пирогенность (способность препарата повышать температуру тела — прим.ред) и аллергенность вакцины. Предварительные результаты очень хорошие», - похвалился казахстанский министр. Агентство сообщает, что одним из первых вакцину испытал на себе са разработчик — доктор ветеринарных наук Леспек Кутумбетов, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности.

Надо отметить, что в этом институте в настоящее время разрабатывают 5 вакцин от коронавируса, а Всемирная организация здравоохранения уже зарегистрировала две разработки казахстанских ученых и даже включила их в перечень вакцин-кандидатов против Covid-19, которым разрешены доклинические исследования. Так написано в сообщении Interfax.

Гонка за эффективной вакциной продолжается. Реляции пока еще далеки до победных, но любой оптимистичный сигнал важен для тех, кто опасается заразиться в условиях не унимающейся в мире пандемии.