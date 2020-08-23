Ульвия Худиева, собкор 03:47

В Гёйчайском районе в селе Халитли у жителей отобрали пастбищные земли, о чем они написали в обращении, распространенном в социальных сетях. Как утверждают сельчане, земли, которые они долгое время использовали в качестве пастбищ, забрал себе представитель главы исполнительной власти района в селе Ахмед Мамедов. «Якобы он здесь высадил тутовые деревья, но никакого тутовника заводить и не собирался. На этом участке вообще мало деревьев, поэтому его и использовали под пастбища. Так вот наш представитель главы ИВ высаживает и выращивает на свободном пространстве, где раньше паслись наши коровы и овцы, разные злаки и тащит урожай к себе домой. А владельцам животноводческих хозяйств негде пасти скот», - рассказывают жители Халитли.

Сколько ни уговаривали «большого» начальника сельского масштаба, сколько ни стыдили, что односельчанам теперь хоть скот продавай, хоть весь его на мясо пусти, уговорить Мамедова не удалось. Тогда стали жаловаться в сельский муниципалитет, ИВ Гёйчая, и районные власти пообещали разобраться. Но, судя по всему, с выяснением обстоятельств районные чиновники не торопятся. «Государство предоставляет гражданам малый и крупнорогатый скот, чтобы люди могли зарабатывать, чтобы животноводство в стране развивалось, не закупали мясо-молоко за рубежом. А мы теперь и не знаем, что делать с нашим поголовьем, где пасти наш скот. Представитель ИВ занял огромную территорию и использует ее в личных целях, а исполнительную власть района он обманул, сказав, что якобы разбил здесь тутовый сад. Помогите вернуть наши пастбищные земли», - просят сельчане. В деревне около 350 малых животноводческих хозяйств. Один из фермеров рассказал, что теперь их скот питается только травкой вдоль обочины межрайонной дороги. Но ведь это животные, им не объяснишь, что на дорогу выходить нельзя. Вот и случаются ДТП, в которых наш скот гибнет под колесами автомобилей. Хорошо еще ничего более серьезного в этих авариях не произошло… И при всем при том травки вдоль дороги на прокорм крупнорогатого скота, конечно же, недостаточно.

«У нас на семью из пяти человек выделено 37 соток земли. На таком участке невозможно и что-то выращивать, и пасти скот. А как только животные заходят на старые пастбища, представитель главы ИВ забирает их и угрожает нам штрафами. А этот участок почти сто лет является нашим общим сельским пастбищем. Даже на картах указан как пастбище», - говорит фермер. Вот так – было пастбище для всех, а стало личным полем чиновника, где он выращивает выращивают пшеницу и кормовые культуры для собственных нужд и на продажу. Сам представитель ИВ в Халитли Ахмед Мамедов заявил корреспонденту haqqin.az, что в 2017 году из Китая привезли 10 тысяч саженцев тутовых деревьев и этот участок выделили под их посадку. В дальнейшем предполагается разводить тутового шелкопряда. «У нас не было пустующих земель, может, только 4 гектара, не использовались. Но там, на участке площадью в 2 гектара, мы и высадили саженцы. А скот там пасти нельзя – животные уничтожает молодые деревца», - объяснил чиновник.

А оставшуюся землю, площадью примерно в 1 гектар 70 соток, засадили клевером. И сделал это чиновник, чтобы, как он уверяет, на этих посадках люди могли заработать. Куда пошел урожай этой кормовой культуры, он уточнять не стал. А. Мамедов, вместе с тем. Категорически не согласен, что в селе не осталось пастбищ. По его словам, у сельчан есть земельные участки, а некоторые, помимо этого, еще взяли в аренду муниципальную землю. А также есть не задействованное пастбище площадью в 8 гектаров. «Жалуются-то всего двое, а говорят как бы от имени всего села. Многие из тех, чьи имена есть в письме с жалобой, сказали, что в первый раз об этом слышат. У них просто взяли удостоверения личности, и они не знали, что подписывают. Площадь этого участка всего 4,5 гектара, а не 10, как утверждают податели жалобы. В общем, всю это затеяли только два сельчанина…» - заявил Ахмед Мамедов. А в сельском муниципалитете сообщили, что раньше этот участок действительно был пастбищем, но сейчас в ИВ района решают, как его лучше использовать.