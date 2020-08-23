Икрам Нур, автор haqqin.az 10:04

«Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году планирует начать его применение», - объявил президент Реджеп Эрдоган. Перед нами тот случай, когда новость является явно «недооцененной» в ее значении не только для Турции, но и для целого ряда регионов. Да, действительно, само по себе обнаруженное месторождение - не столь уж и крупное: 320 миллиардов кубометров против 50 миллиардов ежегодного потребления страной.

Ну, на шесть лет туркам газа хватит, где здесь важный шаг в области энергетической безопасности, такое ли уж это олицетворение промышленного потенциала и растущей мощи Турции? Однако здесь важно видеть перспективы, а они куда масштабнее и в первую очередь в корне меняют статус Турции. Поскольку это только первый шаг, и уже в ближайшее время последуют другие как в Черном, так и в Средиземном морях. Среднее по размерам месторождение – это тот самый золотой ключик к двери, который открывает доступ к черноморскому месторождению Tuna-1, предполагаемые запасы которого составляют 800 миллиардов кубических метров, то есть удовлетворят потребности Турции примерно на 20 лет.

Принципиально здесь то, что страна из нетто-импортера природного газа станет добывающей страной. Если в этом году таким же удачным окажется бурение на шельфе Средиземного моря, то Турция станет вполне самодостаточной страной в плане энергетики, с возможностями уже не для импорта, а для экспорта углеводородов. Чисто с экономической точки зрения – обнаруженные запасы позволят Анкаре забыть о дефиците бюджета и перейти к профицитным экономическим показателям. Ведь значительная доля отрицательного сальдо внешней торговли Турции складывается, как раз, из так называемого энергетического импорта. Министр финансов Турции заявил о начале новой эры для страны, когда вопрос дефицита текущего счета будет снят с повестки дня благодаря открытию природного газа в Черном море. Словом, Турция без газа и Турция с газом - это две совершенно разные страны. Над попытками Анкары найти что-то в Черном море посмеивались, покупку первого бурового судна три года назад вообще высмеивали, но в итоге – суда по осени считают, сегодня у турок уже полноценная флотилия из трех геологоразведочных и трех буровых судов, построенных на турецких верфях с созданием новых рабочих мест. Важно понимать и то, что Анкара ведет борьбу за свои права на спорные залежи углеводородов в Средиземном море, что уже обострило ее отношения с Грецией. Теперь же газовые богатства найдены в Черном – менее конфликтогенном районе. Появляется шанс на снижение напряженности вокруг Ливии, хотя, резких шагов здесь все же ожидать не стоит, слишком уж глубоки и разнообразны здесь корни конфликтов. Ну и еще один вывод - Турция получила шанс снизить зависимость от российского газа, к чему стремилась уже достаточно давно в рамках своей энергетической стратегии. Впрочем, этот процесс был очевиден уже давно. Готовы ли Россия и Газпром к этому? Увидим, во всяком случае экономику «Турецкого» и «Голубого» потоков придется пересматривать… Ну а пока готовился этот материал, подоспела еще одна приятная для Анкары новость: популярное издание DefenceNews, которое каждый год составляет рейтинг ТОП-100 крупнейших высокотехнологичных военных компаний, опубликовало список и на 2020 год, в который вошло семь турецких компаний – единственные из всех мусульманских стран.