Способным защитить от рака напитком оказался кофе

Согласно исследованиями, выпивая ежедневно две или три чашки этого напитка можно снизить шансы заболевания на 38%, а вероятность смертельного исхода от него – на 46%. Увеличив количество кофе в день до четырех или пяти чашек, можно поднять эти показатели до 41% и 71% соответственно.

Заключение специалистов основано на модели, которая была создана исходя из данных по заболеваемости раком печени за 2016 год и употреблению кофе среди погибших от него людей.

Выяснилось, что ежедневное потребление двух чашек кофе спасло бы 452 861 пациентов. В случае с четырьмя чашками, это количество возросло бы до 723 287 человек.

Исследователи отметили, что врачи должны начать рекомендовать гражданам добавить этот напиток в свой ежедневный рацион для защиты от рака печени.