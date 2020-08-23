Турецкий телеканал TRT подготовил специальный видеосюжет по поводу провокации ВС Армении на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.

Журналист телеканала Убай Шахбандар посетил регион и постарался выяснить, какие цели преследовала данная провокация Армении.

В видеосюжете отмечается, что столкновения, спровоцированные армянской стороной, могут нанести урон региональной безопасности, а также энергетическим трубопроводам, тянущимся из Азербайджана на Запад.

В репортаже представлены интервью жителей Товузского района, которые, несмотря на интенсивный обстрел из крупнокалиберных артиллерийских и других орудий, не только не покинули места проживания, но и продемонстрировали полную готовность сразиться с врагом, который в качестве главной мишени всегда выбирает мирных жителей.

Также турецкий телеканал затрагивает вопрос поставки Россией вооружений Армении во время боестолкновений.