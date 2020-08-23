В скором будущем Россия будет реже давать в долг другим странам. Перечень оснований для отказа в межгосударственном кредите существенно расширится, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

В подготовленном Минфином документе приводятся восемь категорий стран, которые больше не смогут рассчитывать на помощь Москвы. В первую входят государства, которым в прошлом уже списывали долги в рамках профильной международной инициативы. Во вторую — те, кто столкнулся с военными конфликтами на своей территории или переживает социально-политический кризис.

Третья и четвертая категории: страны, в отношении которых действуют поддержанные Россией международные санкции, а также причастные к финансированию запрещенных в РФ террористических организаций. Также в кредитовании будет отказано тем, кто уже допускал дефолт по своим обязательствам, относится к шестой и ниже группам странового риска по классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеет слишком низкий суверенный рейтинг ведущих международных агентств.

Восьмая категория — государства со слишком высокой стоимостью кредитных дефолтных свопов (специальных инструментов, позволяющих требовать от эмитента сумму задолженности в случае дефолта заемщика) по версии агентства Bloomberg.