Мехтиев ушел в служебный отпуск

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев в конце прошлой недели вышел в отпуск, сообщает Report.

Сотрудники НАНА сообщили агентству, что, будучи официально в отпуске, Рамиз Мехтиев в настоящее время находится на рабочем месте.

В отделе по связям с общественностью НАНА не стали комментировать данную информацию.

Напомним, 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки президента Национальной академии наук Азербайджана академика Рамиза Мехтиева. Распространенные кадры торжества вызвали большой ажиотаж в СМИ и соцсетях.

Решением суда Апшеронского района родители невесты и жениха - зять Рамиза Мехтиева, бывший депутат И.Алиев и его сват Р.Мустафаев были арестованы на 15 суток. Суд признал их виновными по статье 211.1 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Кроме того, бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, экс-министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, его супруга Айсель Адыгезалзаде, депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, омбудсмен Сабина Алиева были оштрафованы за участие в свадьбе на 400 манатов.