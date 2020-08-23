При совместной инициативе Министерства труда и социальной защиты населения и MTV-Азербайджан в ближайшее время стартует новый проект "Bərabərik", сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Проект охватит цикл передач на MTV-Азербайджан, в которых талантливые лица с ограниченными возможностями, обладающие хорошими вокальными данными, будут петь вместе с известными певцами.

Проект нацелен на то, чтобы на примере лиц с ограниченными возможностями донести обществу идею о том, что инвалидность вовсе не помеха для того, чтобы уверенно идти к своей мечте. Инвалидность не помешала их таланту, желанию жить и творить, а наоборот, вдохновив их, помогла им реализовать этот проект.