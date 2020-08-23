Россиянин убил унижавшего его начальника

Следователи задержали подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло в частном доме подмосковного поселка Обухово. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, первоначальная версия о самоубийстве 35-летнего хозяина дома Сергея после того, как он расправился с 24-летней домработницей Анной, не подтвердилась. 19 августа их тела нашла мать мужчины. Дом был заперт изнутри на ключ, рядом с телом мужчины с огнестрельным ранением головы лежало оружие. У погибшей женщины не было видимых повреждений на теле. Однако экспертиза установила, что ее задушили.

В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастен водитель погибшего Александр. Сергей занимался коммерческой перевозкой больных, но после того, как его лишили прав, он взял на работу Александра. Издание указывает, что работник был недоволен новым начальником, который его постоянно унижал. Обиженный водитель решил убить Сергея. Он пришел к нему домой, хозяин сам открыл ему дверь. Александр взял оружие из арсенала Сергея, который дома хранил найденные во время раскопок в зоне боевых действий времен Великой Отечественной войны трофеи. Застрелив начальника, водитель задушил домработницу как свидетельницу преступления.

Подозреваемый арестован.