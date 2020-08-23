Рабочая группа Минздрава проверила десятки участковых пунктов

После этого с целью осуществления контроля над процессами деятельности участковых пунктов, а также выявления их соответствия установленным правилам был проведён специальный видеомониторинг.

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения провела второй мониторинг созданных для усиления борьбы с вирусом COVID-19 участковых пунктов. Необходимо отметить, что первоначальный этап этого процесса был осуществлён в конце июня наряду с созданием рабочей группы, основной целью которой была организация деятельности участковых пунктов.

Основными задачами проведенного в период с 25.07.20 по 15.08.20 второго мониторинга участковых центров являлись постоянный инструктаж по COVID-19 медицинского персонала, эффективное управление и надлежащий контроль за координацией установленного здесь рабочего процесса, а также предоставление профессиональных консультаций по поводу выявленных во время мониторинга изъянов, трудностей, особых ситуаций и путей развития. Следует отметить, что мониторинг проводился в соответствии со специально составленным проверочным листом, согласно которому подконтрольными сферами являются:

мониторинг здания, в котором располагается участковый пункт, а также входа в него. Обычно участковый пункт располагается в отдельном здании поликлиники или под него отводится весь первый этаж постройки, где обязательно предусматривается отдельный вход. В поликлиниках, не отвечающих этим требованиям, установлены контейнеры со специальным медицинским оборудованием. Эти контрольно-пропускные пункты обведены красными лентами, а установленные на входах знаки указывают на то, что данный пункт предназначен для борьбы с COVID-19 и посторонним строго воспрещается вход в это здание или контейнер;

обеспечение безопасности медицинского персонала, а также персонала работающих на объекте мобильных медицинских бригад. В текущих условиях карантина врачам и медицинскому персоналу, предоставляющим медицинские услуги на дому пациентам с коронавирусом, выдаётся специальная защитная одежда. Также осуществляется контроль над процессом, следующим после использования этой одежды: она собирается в специальных «загрязненных» местах, а затем передаётся в соответствующие учреждения для последующей утилизации;

проверка отчётов по актам сдачи-приёмки выделенных для участкового пункта медикаментов. Постоянно осуществляется контроль над количеством выделенных для каждого участкового пункта предметов медицинского назначения, включая защитную спецодежду, маски, головные уборы, перчатки и защитные очки, а также определяется необходимость в дополнительных поставках;

условия хранения медикаментов. Осуществляется постоянный контроль за условиями хранения и доставкой предоставленных Минздравом медицинских препаратов, выделенных для лечения на дому бессимптомным пациентам, а также больным с лёгкими симптомами;

штрих-кодирование и документация тестов на наличие вируса COVID-19, проведенных по заявкам с подозрением на заражение. Медицинский работник направляется к обратившемуся с подозрением на заражение гражданину на дом для проведения теста на COVID-19. Затем этот тест доставляется на станцию, кодируется и регистрируется. Правильное осуществление этого процесса очень важно и постоянно находится в центре внимания рабочей группы;

функциональность отделов регистрации при колл-центре 814 и поликлиниках. При подозрении на заражение инфекцией гражданин первым делом должен позвонить в колл-центр 814 или в отдел регистратуры при поликлинике. Непосредственной обязанностью колл-центра и отделов регистратуры является оформление поступившего обращения и его перенаправление к врачу выездной бригады в соответствии с местом жительства обратившегося гражданина. Сразу после этого участковый врач во время удаленной консультации собирает информацию для оценки состояния пациента и на основе этой оценки решает, следует ли проводить тест на COVID-19 посредством мобильной медицинской службы.

Следует отметить, что результаты проведенного рабочей группой при Минздраве мониторинга показали, что деятельность участковых пунктов, созданных для обследования и лечения бессимптомных больных, а также пациентов с легкими симптомами COVID-19 на дому, значительно снизила нагрузку на службы экстренной медицинской помощи и стационарного лечения, обеспечив предоставление населению более качественного медицинского обслуживания.