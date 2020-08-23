Минск о попытке нарушения воздушного пространства страны

Министерство обороны Республики Беларусь заявило о попытке нарушения воздушного пространства страны, сообщает БелТА со ссылкой на военное ведомство.

Согласно информации, дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19:30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Полет воздушных шаров был пресечен экипажами вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО. Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.