Генпрокуратура об уголовном деле племянника депутата Амирасланова

Генпрокуратура прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении племянника депутата Ахлимана Амирасланова – Эмиля Амирасланова.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследуется уголовное дело в отношении Эмиля Амирасланова по статьям 178.2.2 и 178.2.4 (мошенничество) и 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) УК Азербайджана).

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что жалобу на Эмиля Амирасланова в правоохранительные органы подала Тамилла Фарзалиева. Она утверждает, что Эмиль Амирасланов взял у нее золотые украшения на сумму 115 250 манатов и не вернул их.