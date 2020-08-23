Ильхам Алиев назначил нового главу Саатлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльмира Мамед оглу Багирова главой Исполнительной власти Саатлинского района, сообщает АзерТАдж.

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