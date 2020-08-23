Рамиз Мехтиев в кабинете: «Я на работе»

Сегодня некоторые средства массовой информации распространили информацию, что президент Национальной академии наук Азербайджана академик Рамиз Мехтиев находится в отпуске, сообщает отдел по связям с общественностью, печати и информации НАНА.

«Связь НАНА с общественностью и СМИ осуществляет отдел по связям с общественностью, печати и информации аппарата президиума, и с нашей стороны официальная информация об этом не распространялась. Сообщаем, что академик Рамиз Мехтиев не выходил в отпуск, а продолжает работать», - говорится в сообщении пресс-службы НАНА.