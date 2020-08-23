У братьев из Сальяна изъяли полтонны наркотиков

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского районного отдела полиции, задержаны в качестве подозреваемых местные жители Эльман Джалалов и его брат Ализамин.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе обыска у братьев было обнаружено и изъято 35 кг героина и 528 кг кустов конопли. По факту в Сальянском РОП возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Ранее у братьев Джалаловых была судимость за незаконный оборот наркотиков.