Синоптики рассказали о погоде на завтра
Во вторник, 25 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, днем умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 17-20, днем 24-27, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 22-24 градуса тепла.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных регионах временами ожидаются грозовые дожди. Восточный ветер местами усилится. Ночью 13-18, днем 25-29, в горах ночью 6-11, днем 12-16 градусов тепла.