Ильхам Алиев о взятках, притеснениях, долях от бизнеса в районах

«К сожалению, в некоторых районах предпринимателей обижают, создают искусственные препятствия для них, местные органы исполнительной власти требуют от них взятки, доли от бизнеса. Этого решительно допускать нельзя, эти вопросы должны быть на строгом контроле», - сказал сегодня президент Ильхам Алиев , принимая в формате видеоконференции новых глав ИВ Билясувара и Саатлы, сообщает АзерТадж.

Глава государства подчеркнул, что предприниматели должны получать от госчиновников лишь поддержку и помощь, а платить только налоги государству. Как сказал президент, помимо этого, никто никому ничего платить не должен.

«В своей работе вы всегда должны быть рядом с людьми. Люди должны чувствовать вашу заботу. Вы должны по одному объехать все села, встретиться с гражданами, услышать от них существующие проблемы и решить их. Я говорил об этом и хочу еще раз сказать, если во всех селах страны будут решены имеющиеся проблемы, то можно сказать, что мы можем поднять нашу работу на более высокий уровень», - сказал президент Ильхам Алиев.