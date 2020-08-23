В Новой Зеландии судят устроившего бойню в мечетях террориста

Во время слушаний выяснилось, что стрелок годами планировал проведение теракта, намеревался атаковать третью мечеть, а после поджечь все три религиозных сооружения, пишет Российская газета.

В Новой Зеландии сегодня начался суд над террористом Брентоном Таррантом, который убил 51 человека в двух мечетях в Крайстчерче 15 марта прошлого года.

Подробности были озвучены в начале четырехдневных слушаний, проходящих в закрытом режиме. Суд должен в четверг вынести приговор Тарранту, обвиняемому в массовом убийстве. Родственники тех, кто погиб во время кровавой бойни в Новой Зеландии, и выжившие впервые очно встретились в суде с террористом.

Четверо полицейских привели Тарранта в зал, где он сидел за стеклянной перегородкой. Напротив находились несколько пострадавших и родственники жертв. В суде Крайстчерча предприняты повышенные меры безопасности: снаружи и по всему зданию находятся вооруженные спецназовцы, на крыше - снайперы, улицы перекрыты большими бетонными блоками.

Таррант, который во время теракта вел прямую трансляцию в Facebook, признал себя виновным в марте, что позволило избежать длительного судебного разбирательства. Как сообщил прокурор, боевик переехал в Новую Зеландию из Австралии в 2017 году и начал планировать атаки, изучая различные новозеландские мечети, просматривая схемы зданий, которые он намеревался атаковать. Он также использовал дрон, внимательно изучал входы и выходы из мечети Аль-Нур. В день терактов в машине террориста находились канистры с бензином, с помощью которых хотел поджечь мечети.

В новозеландском городе Крайстчерч 15 марта с промежутком в 10 минут было совершено вооруженное нападение на мечети «Нур» и «Линвуд». В результате атаки погиб 51 и ранения получили 49 человек.