Китай поддержал борьбу TikTok против США

Китай поддерживает компанию ByteDance в ее борьбе с властями США. Об этом рассказал официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, его цитирует ТАСС.

«Мы считаем, что им следует защищать свои законные интересы при помощи "правового оружия"», — отметил он. Представитель МИД добавил, что Пекин примет все необходимые меры, чтобы обеспечить китайским компаниям «твердую поддержку». Действия Вашингтона он охарактеризовал как нападки, отметив, что американские власти прибегают к клевете и откровенной лжи, оказывая давление на бизнес.

23 августа стало известно, что компания Bytedance, владелец приложения TikTok, подаст в суд на Администрацию американского президента.

Это стало ответом на меры американского правительства: 6 августа лидер США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения, компанией ByteDance, и с владельцем соцсети WeChat, компанией Tencent. Оба проекта разработаны китайскими корпорациями. В Вашингтоне считают, что каждое из приложений «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США».