Кремль о высылке российского дипломата из Австрии: ответ последует

Россия ответит на высылку своего дипломата из Австрии традиционно - по принципу зеркальных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это в министерство иностранных дел. Традиционно министерство иностранных дел реагирует. Вы знаете, наш посол уже сказал о традиционном принципе зеркальных действий, так или иначе будет отвечено", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высылку российского дипломата из Вены, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник в МИД Австрии сообщили ТАСС, что власти страны приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность якобы противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве РФ в Вене в ответ на это сообщили, что такое решение возмутительно, и выразили уверенность, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать.