Кремль о протестах в Беларуси

Москва констатирует, что действия митингующих в Беларуси не приводят к стычкам с правоохранителями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности. …Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи", - приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля отметил, что различные митинги не приводят к беспорядкам: "Соответственно, это и не вынуждает правоохранителей применять какие-то жесткие меры".