Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль, сообщило американское посольство в Иерусалиме.

В Иерусалиме состоялась его встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. NEWSru.co.il сообщает, что темами переговоров стали договор с Объединенными Арабскими Эмиратами, Иран, перспективы нормализации с другими арабскими странами.

Помпео также встретится с министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.

Американский госсекретарь прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне, одна из основных целей которого – содействовать налаживанию отношений еврейского государства со странами региона. В программе турне – посещение Судана, Бахрейна и ОАЭ.