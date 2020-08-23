Помпео отправился в турне по Ближнему Востоку: первая остановка - Израиль видео
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль, сообщило американское посольство в Иерусалиме.
U.S. Secretary of State Michael R. Pompeo disembarks his airplane after landing in Ben Gurion airport in Israel today. The Secretary was met by the Chargé D’Affaires for the U.S. Embassy in Jerusalem Jonathan Shrier pic.twitter.com/9iSkaojPmZ— USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) August 24, 2020
В Иерусалиме состоялась его встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. NEWSru.co.il сообщает, что темами переговоров стали договор с Объединенными Арабскими Эмиратами, Иран, перспективы нормализации с другими арабскими странами.
Помпео также встретится с министром обороны Бени Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.
Американский госсекретарь прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне, одна из основных целей которого – содействовать налаживанию отношений еврейского государства со странами региона. В программе турне – посещение Судана, Бахрейна и ОАЭ.